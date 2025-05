CorSera: "Milan, panchina e rinnovi: i dossier di Tare"

"Milan, panchina e rinnovi: i dossier di Tare": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che saranno subito giorni molto caldi per il nuovo direttore sportivo rossonero che deve risolvere due nodi importanti, cioè il nuovo allenatore e i rinnovi di alcuni big della rosa milanista come Mike Maignan, Theo Hernandez e Christian Pulisic. Per quanto riguarda la panchina del Diavolo, il candidato forte era Vincenzo Italiano, che però ora sembra orientato a restare al Bologna.

L'idea in via Aldo Rossi è di prendere finalmente un tecnico esperto e vincente, dunque non una scommessa, e i nomi caldi sono quelli di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, ma entrambi sembrano destinati ad altri club (Napoli e Juventus). Più indietro la candidatura di Thiago Motta, occhio invece alla pista che porta a Roberto Mancini. Le prossime due settimane saranno decisive.