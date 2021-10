CorSera - Milan, Pioli merita il rinnovo: così sarà

L’edizione odierna del Corriere dello Sera si sofferma su Stefano Pioli, o meglio, sul futuro del tecnico rossonero, il cui contratto con il Milan scadrà a giugno. L’allenatore emiliano “merita il rinnovo”, scrive il noto quotidiano. E così sarà. La società milanista, infatti, ha un’opzione unilaterale e l’intenzione è esercitarla. Non c’è fretta, perché la sintonia tra mister, dirigenza e proprietà è totale. Pioli è riuscito a far ricredere anche i critici e i detrattori più feroci e non ci sono subbi sulla solidità della sua panchina.