CorSera - Milan, Pioli resta al suo posto. E ci resterà fino a giugno, a meno di tracolli clamorosi

Ieri c'è stato un vertice a Milanello tra Gerry Cardinale e Stefano Pioli, durante il quale il proprietario del Milan ha confermato la sua fiducia al tecnico milanista che rimane quindi al suo posto. E, come riporta stamattina il Corriere della Sera, ci resterà fino a giugno, a meno di tracolli clamorosi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Se in Champions League ormai è quasi fuori, in campionato il Milan è ancora in piena lotta per i primi quattro posti, vale a dire l'obiettivo minimo del club rossonero. La crisi di risultati c'è ed è evidente, ma in via Aldo Rossi non pensano che un cambio di allenatore sia la soluzione. A questo si aggiunge il fatto che sul mercato non ci sono tecnici che convincono i dirigenti milanisti.