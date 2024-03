CorSera - Milan, Pobega sta bruciando i tempi di recupero: potrebbe tornare ad allenarsi già dopo la sosta di fine marzo

vedi letture

L'emergenza infortunati al Milan è per fortuna finita e al momento in infermeria c'è un solo giocatore, vale a dire Tommaso Pobega che sta recuperando dall'operazione in Finlandia dello scorso 21 dicembre per la riparazione del tendine retto femorale sinistro. I tempi di recupero stimati erano di quattro mesi.

Ma sul giovane centrocampista italiano arrivano ottime notizie: come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, Pobega sta infatti sta bruciando i tempi di recupero e potrebbe tornare ad allenarsi già dopo la sosta per le nazionali di fine marzo. Il mediano rossonero si era infortunato nel match casalingo di campionato contro il Monza del 17 dicembre 2023.