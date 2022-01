CorSera - Milan pronto a blindare i suoi gioielli

I dirigenti del Milan stanno lavorando sul mercato in entrata (e in uscita) per rafforzare la rosa di Pioli, ma non solo. In via Aldo Rossi, infatti, stanno pensando anche a blindare i gioielli della squadra. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, che sofferma sulle mosse della società milanista, Leao, Theo Hernandez e Bennacer prolungheranno dal 2024 al 2026 i loro contratti con il Milan.