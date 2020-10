CorSera - Milan, Raiola studia il piano per il rinnovo di Ibra ma una decisione verrà presa solo in primavera

In estate, Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato per un solo anno il suo contratto con il Milan, ma ora, visto il suo ottimo rendimento, non è escluso un nuovo prolungamento dello svedese: secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, infatti, il suo obiettivo è questo, il suo agente Mino Raiola sta già studiando il piano, anche se una decisione verrà presa solo in primavera.