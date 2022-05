CorSera - Milan, RedBird pronto a subentrare: trasformerà il club in una media company

MilanNews.it

La trattativa tra Elliott e RedBird viaggia spedita e quindi presto il Milan potrebbe avere un nuovo proprietario. Come riporta il Corriere della Sera, l'obiettivo del fondo americano di Gerry Cardinale è quello di proseguire la strada intrapresa dai Singer, far crescere ulteriormente la squadra e trasformare il club in una media company in grado di prendersi il mercato dello sport come intrattenimento. Per riuscirci, però, sarà fondamentale continuare a vincere ancora sul campo.