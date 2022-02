CorSera - Milan senza colpi: azzardo o rischio calcolato? A maggio la verità

Il mercato del Milan si è chiuso senza acquisti di spessore. I tifosi, alla luce anche dei colpi messi a segno dalle rivali, sono delusi e preoccupati. Come sottolinea il Corriere della Sera, la dirigenza non deroga alla sua linea: non si compra tanto per comprare. Azzardo o rischio calcolato? A maggio la verità, osserva il noto quotidiano. Negli ultimi anni Maldini e Massara si sono meritati la fiducia: vedremo se ci hanno visto bene anche stavolta.