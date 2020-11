I tre gol presi in Europa League hanno inevitabilmente lasciato il segno. Nessun dramma, sia chiaro, ma ora serve una reazione immediata. Come riporta il Corriere della Sera, quella contro il Verona è una gara fondamentale per il Milan, per consolidare il primato in classifica e dimostrare che il passo falso di giovedì è stato solo un inciampo e non qualcosa di più grave. Domani non si può fallire.