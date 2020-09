Bakayoko resta la prima scelta del Milan per il centrocampo (prosegue il braccio di ferro con il Chelsea), ma i rossoneri stanno valutando anche le possibili alternative al francese. Ad esempio, come riporta il Corriere della Sera, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno studiando il profilo di Boubakary Soumaré del Lille, squadra in orbita Elliott.