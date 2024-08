CorSera: "Milan spalle al muro. Contro la Lazio è già un crocevia"

In vista dell'impegno di stasera del Milan sul campo della Lazio, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan spalle al muro. Contro la Lazio è già un crocevia". Dopo aver raccolto un solo punto nelle prime due giornate di campionato, la squadra rossonera ha bisogno di portare a casa i tre punti, altrimenti le critiche e le polemiche saranno ancora più forti.

Nella conferenza stampa di ieri a Milanello, Paulo Fonseca ha dichiarato: "Sappiamo di non aver cominciato bene, ma siamo uniti e abbiamo capito dove migliorare, mi aspetto un Milan diverso. Eravamo un po’ tristi dopo Parma ma abbiamo reagito, non mi piace piangere, non mi piace cercare scuse, io sono qui per trovare soluzioni".