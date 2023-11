CorSera: "Milan spalle al muro. Rossoneri quasi fuori dalla Champions"

vedi letture

"Milan spalle al muro. Rossoneri quasi fuori dalla Champions": scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera all'indomani della pesante sconfitta per 3-1 del Diavolo a San Siro contro il Borussia Dortmund. Manca ancora una partita alla fine della fase a gironi, ma per qualificarsi agli ottavi di Champions League servirà un vero e proprio miracolo sportivo: battere il Newcatle all'ultima giornata potrebbe non bastare, contemporaneamente i tedeschi dovranno vincere contro il PSG.

La delusione è tanto in casa rossonera dopo la partita di ieri. Eppure il Diavolo aveva avuto il giusto approccio al match e dopo 6' si era anche procurato un rigore, ma Olivier Giroud ha fallito dagli 11 metri. Qualche minuto dopo è arrivato invece il vantaggio del Borussia sempre da penalty e da lì la partita è cambiata. Il Milan è riuscito anche a pareggiare con Samuel Chukwueze, ma nella ripresa sono arrivate le due reti dei tedeschi che hanno spinto la formazione milanista quasi fuori dalla Champions.