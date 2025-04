CorSera: "Milan, ultima chiamata. In ballo Europa e soldi. Conceicao: 'Dipende da noi'"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così: "Milan, ultima chiamata. In ballo Europa e soldi. Conceicao: 'Dipende da noi'". Stasera i rossoneri saranno impegnati a San Siro contro l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, competizione che il Diavolo deve vincere se vuole partecipare anche l'anno prossimo ad una competizione europea. Chiaramente l'Europa League non è la Champions League, ma porterebbe comunque un po' di soldi nella casse milaniste.

Intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia del derby, Sergio Conceiçao ha dichiarato sulla sfida di stasera: "I grandi club cercano di arrivare in fondo in tutte le competizioni. Noi abbiamo questa. Complimenti all'Inter per il suo percorso In Champions e campionato. Per noi è una partita fondamentale, vogliamo vincere molto e regalare ai tifosi questo titolo. Dobbiamo fare una grandissima partita, essere molto competitivi. Ogni partita è diversa dall'altra, è la quarta volta che affronto l'Inter quest'anno: questa vita di ogni partita dipende da quello che facciamo noi".