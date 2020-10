CorSera - Milan, una brutta e una strepitosa notizia: Gabbia positivo, Ibra è guarito

Ieri il Milan ha ricevuto una brutta e una strepitosa notizia. Come riporta il Corriere della Sera, la prima è la positività di Gabbia; la seconda, invece, riguarda Ibrahimovic, il quale, anticipando tutti, ha avvisato i suoi “fedeli” sui social: “Dio sta tornando per voi”. Lo svedese ha ottenuto due tamponi negativi: dopo le visite mediche post virus potrà tornare ad allenarsi. Il Milan vede la luce in fondo al tunnel in vista del derby di sabato 17.