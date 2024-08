CorSera: "Morata e Ibra, pensiero unico: 'Il Milan è il posto perfetto'"

vedi letture

"Morata e Ibra, pensiero unico: 'Il Milan è il posto perfetto'": è il titolo odierno del Corriere della Sera in merito alla presentazione di ieri di Alvaro Morata come nuovo giocatore rossonero. Lo spagnolo ha dichiarato: "Sono nel posto perfetto, all’età perfetta, ho davanti i migliori anni della mia carriera. Ho avuto diverse possibilità di tornare in Italia, ma appena ho parlato con Zlatan e con Fonseca non c’è stato più nulla da pensare. Nessuna squadra mi ha voluto così tanto quanto il Milan. Obiettivi personali? Vincere. Fare 50 o 60 reti conta poco. Ci sono giocatori che firmano milioni di gol ma poi non portano a casa niente. Bisogna vincere, voglio portare la seconda stella e fare la storia. Anche al Milan vedranno che è stato un buon affare prendere Morata".

Accanto a Morata era seduto Zlatan Ibrahimovic che ha spiegato così l'acquisto dello spagnolo: "Quello che cercavamo era un attaccante completo, presente in campo e fuori, e Morata è un esempio perfetto per noi. Ha il dna del Milan, è un vincente".