CorSera - Niente Mondiali per la Svezia: da capire come inciderà questa mancata qualificazione sul futuro di Ibra al Milan

© foto di DANIELE MASCOLO

Zlatan Ibrahimovic e la sua Svezia hanno perso ieri lo spareggio contro la Polonia e dunque non parteciperanno ai prossimi Mondiali in Qatar. Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, bisogna capire ora come inciderà questa mancata qualificazione sul futuro dell'attaccante al Milan: non è del tutto scontato che in estate possa lasciare il calcio. Dipenderà molto anche da questo finale di stagione, nel quale il Diavolo si giocherà lo scudetto e la Coppa Italia.