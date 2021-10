CorSera - Non solo il campionato: il Milan non molla la Champions

C’è chi sostiene che il Milan farebbe bene a concentrarsi solo sul campionato, visto l’ottimo inizio e l’attuale secondo posto in classifica a meno due dal Napoli, ma non è così che la pensano a Milanello. Come riporta il Corriere della Sera, la Champions è la Champions, e dopo sette anni di assenza nessuno intende mollare senza dare tutto. Niente calcoli, dunque: contro il Porto l’obiettivo è vincere per potere tener vivo il sogno di qualificarsi agli ottavi di finale.