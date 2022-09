CorSera - Nuovo stadio: San Siro resta il progetto principale, ma restano in corsa anche altre aree alternative

In merito al nuovo stadio di Milan e Inter, San Siro resta ancora l'area principale su cui costruire il nuovo impianto visto il tempo, l'energia e anche i soldi che i due club hanno investito fino a questo momento. Ma restano in piedi anche zone alternative, come ha spiegato ieri Paolo Scaroni, presidente rossonero: "Se non potremo costruirlo a San Siro, il nuovo stadio lo costruiremo altrove. Sesto? È una possibilità, non la sola. Non abbiamo piani B ma tanti piani A". Lo riporta il Corriere della Sera.