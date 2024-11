CorSera: "Obbligo di svolta. Fonseca non cambia, Motta riordina la Juve"

vedi letture

"Obbligo di svolta. Fonseca non cambia, Motta riordina la Juve" scrive oggi il Corriere della Sera in edicola. Rossoneri in campo a Monza e bianconeri a Udine contro l'Udinese. Il tecnico portoghese non cambia: il Milan vuole vincere ancora senza Leao. L'esterno pronto a partire nuovamente dalla panchina. Nesta alla vigilia: "Meglio così".

Juventus di scena al Bluenergy Stadium di Udine, Thiago Motta riordina i bianconeri: "Ognuno deve dare quel metro in più per non permettere all’avversario di trovarsi comodo in campo, tutti lo devono fare, per sé stessi e per la squadra, io per primo". Vlahovic rischia il posto.