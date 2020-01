CorSera - Paquetà, da Milanello raccontano che il brasiliano è giù da un po'

Nelle scorse ore, in casa rossonera è scoppiato il caso Paquetà che ha chiesto a Pioli di non essere convocato per la trasferta di Brescia nonostante dal punto di vista fisico stia bene. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina, da Milanello raccontano che Lucas è giù da un po': non gioca dal primo minuto dal 23 novembre, ha infilato sei panchine di fila e ha il terrore di perdere il posto in nazionale. L'ex Flamengo ha la testa altrove e quindi ha chiesto a Pioli di non partire per Brescia.