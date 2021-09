CorSera - Pioli ai giocatori: siamo forti, ma in Europa serve di più

Prova d’orgoglio ad Anfield e grande prestazione contro l’Atletico: il Milan ha dato un doppio segnale, ma non può bastare, non in Champions, dove tutto è una questione di dettagli. È ciò che Stefano Pioli - scrive il Corriere della Sera - ha ribadito ai suoi giocatori subito dopo la partita e anche ieri a Milanello. Siamo forti, la sintesi del suo ragionamento, ma in Europa serve un ulteriore salto di qualità e certe imprudenze - come quella di Kessie - non sono tollerabili.