CorSera: "Pioli cerca il miracolo nel fortino di Simeone"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così sul Milan: "Pioli cerca il miracolo nel fortino di Simeone". Questa sera a Madrid, in casa dell'Atletico, i rossoneri hanno l'ultima chance per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Il Diavolo deve vincere a tutti i costi e poi battere anche il Liverpool nell'ultimo match del girone, ma dovrà guardare anche i risultati del Porto (deve fare al massimo un punto in due partite). La missione milanista è difficilissima, ma non impossibile.