CorSera - Pioli l'ex Normal One: al Milan ha conquistato tutti

Il Milan - dalla proprietà alla dirigenza - ritiene che l’aumento di stipendio di Pioli sia più che meritato. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, nei due anni in rossonero il tecnico emiliano ha conquistato tutti col suo lavoro ma anche col suo garbo, dimostrando di essere all’altezza di un incarico per niente semplice. All’inizio della sua avventura al Milan sui social impazzava l'hashtag #pioliout, ma le cose sono cambiate in pochissimo tempo. Dopo aver riportato i rossoneri in Champions aveva tutto il diritto di levarsi qualche sassolino, ma non l’ha fatto: l’ennesima prova di signorilità dell’ex Normal One.