CorSera - Rinnovo Gigio, da due settimane la trattativa è in stallo: è calato il gelo tra le parti

Da due settimane, la trattativa per il rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan è in stallo perchè nessuno ha intenzione di muoversi dalla sua posizione: il club rossonero ha già chiarito che non andrà oltre gli 8 milioni di euro che ha già messo sul piatto, mentre Mino Raiola, agente del giocatore, non intende scendere sotto i 10 milioni. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, se prima da entrambe le parti regnava l’ottimismo, ora è calato il gelo.