CorSera - Rinnovo Gigio, Milan disposto ad aspettare sino a fine stagione

Donnarumma resta uno dei pilastri su cui il Milan intende porre le basi per il futuro. Lo scrive il Corriere della Sera, che si sofferma sulla trattativa per il rinnovo di Gigio. Maldini e Massara - si legge - hanno recapitato a Raiola un’offerta che viene considerata definitiva: biennale da 7 milioni più 1 di bonus (legato al piazzamento in Champions). Non ci sono ultimatum da parte dei dirigenti, disposti ad aspettare sino alla fine della stagione. I vertici di via Aldo Rossi confidano pure sul fatto che nessun club europeo possa al momento assicurare a Donnarumma l’agognato stipendio da 12 milioni.