CorSera - Rinnovo Kessie, la distanza è enorme: il Milan non si fa illusioni

Sul Corriere della Sera si parla della trattativa per il rinnovo di Franck Kessie, il cui contratto con il club rossonero scadrà il prossimo 30 giugno 2022. Al momento non si registrano passi avanti nel dialogo tra Gorge Atangana, manager del centrocampista ivoriano, e i vertici di via Aldo Rossi. La distanza tra la richiesta del giocatore (8.5 milioni all’anno) e l’offerta del Milan (6 milioni a stagione) è enorme e infatti la dirigenza milanista non si fa illusioni.