CorSera - Rinnovo Kessie, trattativa complicatissima: troppi gli 8 milioni richiesti

In casa rossonera continua a tenere banco la questione che riguarda il rinnovo di Franck Kessie, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno: come spiega stamattina il Corriere della Sera, che riporta anche le parole del dt Paolo Maldini prima del Porto ("Incontreremo per l’ennesima volta l’agente, poi decideremo in serenità"), la trattativa resta complicatissima in quanto sono troppi gli 8 milioni di euro di ingaggio richiesti dal centrocampista ivoriano.