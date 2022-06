CorSera - Rinnovo Leao, i 4,5 mln proposti sei mesi fa non sono più sufficienti: servirà arrivare almeno a 5-6 mln

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Rafael Leao, uno dei grandi protagonisti del 19° scudetto conquistato 10 giorni fa dal Milan. Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, il nodo principale riguarda l'ingaggio del portoghese che attualmente guadagna 1,5 milioni di euro a stagione. Sei mesi fa, il club di via Aldo Rossi ha proposto al suo agente Jorge Mendes uno stipendio da 4,5 milioni, cifra che però ora non sembra essere più sufficiente: serviranno infatti almeno 5-6 milioni all'anno.