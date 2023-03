CorSera - Rinnovo Leao: il Milan non andrà oltre i 7 milioni di ingaggio

MilanNews.it

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Rafael Leao, il cui attuale contratto scade il 30 giugno 2024. Rispetto a due mesi, c'è maggiore fiducia su questa trattativa, anche se per il momento la firma tarda ad arrivare. Il Milan sta facendo di tutto per trattenerlo, ma non andrà oltre i 7 milioni di euro di stipendio che ha già messo sul piatto. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.