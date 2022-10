CorSera - Rinnovo Leao, l'incontro di ieri con l'avvocato è stato interlocutorio: la trattativa sarà lunga

MilanNews.it

C'era grande attesa per l'incontro andato in scena ieri sera a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e Ted Dimvula, l’avvocato francese che rappresenta con Jorge Mendes gli interessi di Rafael Leao. Come riporta il Corriere della Sera, questo vertice è stato interlocutorio: la trattativa si prospetta lunga e con parecchi ostacoli da superare. In particolare, a complicare tutto, oltre al noto risarcimento da 19,5 milioni di euro da versare allo Sporting Lisbona, c'è la confusione su chi abbia il mandato a gestire gli affari per conto di Leao (Mendes e Dimvula hanno visioni opposte).