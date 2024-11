CorSera - Rinnovo Theo: la sua intenzione è restare, ma per ora nessun accordo. Ecco quanto chiede il francese

Dietro al deludente rendimento di Theo Hernandez in questa prima parte di stagione ci sarebbe anche la questione del rinnovo di contratto che per ora non arriva: in scadenza nel 2026, il francese ha chiesto un aumento dell'ingaggio dagli attuali 4,5 milioni a 6,5-7 milioni di euro, in linea con lo stipendio di Rafael Leao che è il più pagato della rosa milanista. Finora però non è stata trovata ancora un'intesa tra le parti.

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che il Bayern Monaco, che da tempo ha messo gli occhi su Theo, osserva con grande attenzione la situazione. Chi gli sta vicino assicura che il terzino francese sta bene a Milano e che la sua intenzione è di rimanere in rossonero. Ma per il momento la firma sul prolungamento non c'è ancora stata.