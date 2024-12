CorSera - Rinvio Bologna-Milan: oltre al club rossonero, anche la Lega Serie A farà ricorso

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera, nella giornata di oggi il Milan farà ricorso al Tar di Emilia Romagna e Bologna contro l’ordinanza del sindaco di Bologna che aveva disposto la sospensione della partita del 26 ottobre a causa dell'alluvione che aveva colpito qualche giorno prima il capoluogo emiliano. Per i rossoneri, quella decisione era stata "iniqua e incoerente" perchè precludeva in assoluto lo svolgimento del match nella data programmata, escludendo ogni altra ipotesi: porte chiuse e persino lo spostamento in un altro stadio.

Per il club di via Aldo Rossi, che ha già deciso di devolvere l’eventuale risarcimento dei danni subiti a Fondazione Milan per avviare iniziative benefiche a favore della comunità locale, è convinto che "il ricorso sia un atto dovuto nei confronti di una decisione che ha già generato ripercussioni sull’andamento del campionato e che costituisce un pericoloso precedente". Oltre al Milan anche la Lega Serie A farà ricorso.