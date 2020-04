CorSera: "Ripresa, Spadafora prenderà tempo". Niente allenamenti il 4 maggio

"Ripresa, Spadafora prenderà tempo": titola così oggi il Corriere della Sera. Nella giornata di oggi è in programma il tanto atteso incontro in videoconferenza tra il Ministro dello Sport Spadaforo e tutte le componenti del calcio italiano, in primis la Lega di A e il presidente della Figc Gravina, per parlare dell'eventuale ripresa degli allenamenti e del campionato. Sono però poche le chance che il ministro dia il via libera agli allenamenti a partire dal 4 maggio, più probabile che Spadafora prenda tempo e rimanderà ogni decisione tra 10-14 giorni.