CorSera: "Santi Gimenez: il Feyenoord non fa sconti al Milan"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Santi Gimenez: il Feyenoord non fa sconti al Milan". La strada per arrivare all'attaccante del Feyenoord, grande obiettivo del Diavolo per l'attacco, è tutt'altro che in discesa perchè il club olandese, oltre ad essere una bottega molto cara, non sembra intenzionato a cedere il suo gioiello durante questo mercato invernale. I rossoneri hanno presentato un'offerta inferiore ai 30 milioni per il centravanti che è coperto da una clausola rescissoria da 50 milioni e non cedibile per meno di 45 milioni.

Il Feyenoord abbasserà le sue pretese e accontenterà il giocatore che vuole fortemente il Milan? Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, ma la sensazione è che almeno fino a mercoledì non succederà nulla perchè quel giorno la formazione di Rotterdam, che è in corsa per arrivare tra le prime otto in Champions League, sarà impegnata contro il Lille. Se ne riparlerà con ogni probabilità da giovedì.