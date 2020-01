CorSera - Scambio Suso-Under: ma prima la Roma vuole Politano

Suso alla Roma in cambio di Under? È possibile, ma solo a una condizione. I giallorossi sono alla ricerca di un esterno d’attacco e sono pronti a tornare alla carica per Politano. La società romanista lo vuole in prestito con diritto di riscatto, mentre l’Inter pretende l’obbligo. Come riporta il Corriere della Sera, se l’affare dovesse concretizzarsi dalla capitale potrebbero dare il via libera alla cessione di Under al Milan in cambio di Suso.