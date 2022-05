CorSera - Scaroni: "Scudetto dei professionisti. Sostenibilità rotta da cui non si transige"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, nella quale ha espresso quello che secondo lui era stato il segreto dei rossoneri: "Oggi il Diavolo ha un suo stile e il suo stile è caratterizzato dall'avere professionisti in ogni ruolo. Elliott è un campione mondiale degli investimenti, Gazidis è un ad che ha girato il mondo del calcio dopo una laurea in Legge ad Oxford, Maldini è stato un grande professionista tutta la vita. E poi Pioli, bravissimo".

Poi parla dei mancati rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu: "Non ho visto il minimo tentennamento su entrambi. La sostenibilità è una rotta da cui non si transige, ed è quella che mi faceva dire che volevo arrivare quarto, il minimo per mantenerla". E in Europa il Milan a che punto è? "Nel nostro bilancio è fondamentale la vendita dei diritti tv. Nel mondo l'Italia perde terreno. Il calcio è uno sport, ma anche uno show, devo attrezzarmi per entrare nel mercato dell'intrattenimento".