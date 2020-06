CorSera - Serie A, ecco la quarantena light: il campionato potrà così concludersi

La Serie A ripartirà e potrà concludersi regolarmente grazie all'ok del governo arrivato nelle scorse ore alla quarantena light richiesta dalla FIGC: in pratica, come spiega l'edizione del Corriere della Sera in edicola stamattina, in isolamente andrà solo il singolo positivo, mentre il resto della squadra potrà allenarsi e giocare sottoponendosi a tampone dal rapido esito il giorno della partita.