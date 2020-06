CorSera - Serie A, frenata per le partite in chiaro: la diffida Mediaset blocca tutto

In merito al progetto di trasmettere una partita di Serie A in chiaro su Tv8, il canale in chiaro di Sky, c'è stata una brusca frenata nelle ultime ore: come spiega il Corriere della Sera, tutto si è bloccato a causa di una lettera di diffida che Mediaset ha mandato alla Lega vietando a Sky di trasmettere in chiaro le gare. Ci vorrebbe una modifica della Legge Melandri o un bando d’asta per i diritti in chiaro che ora nessuno possiede.