CorSera: "Serie A, spariti i portieri italiani. 13 su 20 sono stranieri"

Dove sono finiti i portieri italiani? Questo l'interrogativo che si pone il Corriere della Sera in edicola questa mattina, che evidenzia come tredici portieri su venti in Serie A siano stranieri. Solo il Napoli ha un italiano potenzialmente titolare (Meret), mentre le altre big puntano su numeri uno di altri paesi (l'Inter ha Handanovic, il Milan Maignan, e così via). Ma la scuola italiana, secondo Luca Marchegiani, non è in crisi: "Il problema non è nelle squadre top: li vedo tutti grandi portieri, che meritano di stare dove stanno. Incomprensibile invece come in troppe squadre di media e bassa classifica giochino portieri che nulla hanno in più rispetto ai nostri, anzi". Secondo Zoff, invece, "i ragazzi bravi ci sono, ma devono dare di più e mettersi più in mostra". C'è però anche chi, come Perin, non ha alcuna intenzione di fare la riserva alla Juve, ma a 2,8 milioni di contratto non riesce a trovare una nuova squadra. Discorso diverso per Buffon, che avendo dentro ancora il sacro fuoco ha deciso di tornare a Parma, dove tutto è cominciato.