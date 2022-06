CorSera su RedBird: "Fede nel Moneyball e partita doppia su mercato e marketing"

Anche il Corriere della Sera regala spazio alla nuova proprietà americana del Milan, RedBird Capital Partners. In particolare, il quotidiano generalista si concentra sul modello che Cardinale ha importato dagli Usa e già utilizza per la gestione del Tolosa: "Fede nel Moneyball e partita doppia su mercato e marketing". Come viene riportato, l'obiettivo primario del nuovo numero uno rossonero è quello di creare un modello simile a quello americano in cui sport e spettacolo vanno di pari passo. Questo passa da una gestione sportiva e finanziaria ben definita. Per quanto riguarda il calciomercato ci si servirà di dati e analisi statistici sulla scia di quanto illustra il film Moneyball di Brad Pitt, basato sulla storia vera di un dirigente di una squadra professionistica di baseball portata dalle stalle alle stelle in poco tempo. Il metodo sarebbe da integrare nel già efficiente impianto di scouting diretto da Moncada. Dal punto di vista economico, si gioca tutto sul marchio: marketing a 360 gradi, sponsorizzazioni e l'aumento del sentimento di identità dei tifosi. Tutto questo per far crescere a dismisura il brand rossonero.