CorSera sul Milan: "Senza Ibra si punta tutto su Rebic"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina sul Milan: "Senza Ibra si punta tutto su Rebic". Senza Ibrahimovic, ancora ai box per l'infortunio al polpaccio, questa sera a Lecce i rossoneri si affideranno ad Ante Rebic come punta centrale: il croato, che dovrà farsi perdonare dopo l'espulsione in Coppa Italia contro la Juventus, verrà infatti preferito ancora una volta a Rafael Leao come sostituto dello svedese al centro dell'attacco milanista.