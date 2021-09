CorSera: "Tegola Milan: Giroud positivo. Ibra, corsa contro il tempo"

"Tegola Milan: Giroud positivo. Ibra, corsa contro il tempo": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, dopo la positività al Covid del francese, in casa rossonera sono in attesa di capire se Ibrahimovic sarà in grado di scendere subito in campo contro la Lazio. Lo svedese sta meglio, è clinicamente recuperato visto che è tornato ad allenarsi in gruppo da due giorni, ma a Milanello nessuno vuole affrettare troppo i tempi e quindi alla ripresa l'ex Ajax e United giocherà solo se starà veramente bene.