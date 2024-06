CorSera: "Theo Hernandez gela il Milan: 'Non so se resto, vedremo'"

vedi letture

Anche il Corriere della Sera in edicola oggi riporta le parole di ieri dal ritiro della Francia di Theo Hernandez che ha messo parecchi dubbi sulla sua permanenza in rossonero. "Theo Hernandez gela il Milan: 'Non so se resto, vedremo'" è il titolo odierno del noto quotidiano che aggiunge che queste dichiarazioni arrivano pochi giorno dopo le rassicurazioni di Zlatan Ibrahimovic ("Maignan, Theo e Leao restano").

Queste le parole di Theo Hernandez: "Sono concentrato sull’Europeo. Se resterò o meno al Milan lo vedremo più avanti". Il francese è da tempo in trattativa per il rinnovo con il Milan del suo contratto che scade nel 2026, ma per ora un accordo non è stato ancora raggiunto. Secondo il Corriere della Sera, dietro la richiesta di ingaggio da almeno 8 milioni di euro è possibile che ci celi il desiderio di andare via.