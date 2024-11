CorSera - Theo Hernandez non è più lui: dal caso cooling break e il rosso di Firenze ai troppo errori sul campo

vedi letture

Theo Hernandez non è più lui: lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che analizza la deludente prima parte di stagione del francese. Oltre agli errori sul campo, gli ultimi sabato contro il Cagliari, a preoccupare sono anche gli atteggiamenti e i comportamenti sul terreno di gioco come la sceneggiata del cooling break di Roma, l’ammutinamento di Firenze col rigore rubato a Pulisic e poi sbagliato, gli insulti all’arbitro con la fascia da capitano e l’espulsione a partita finita.

Dietro a tutto ci sarebbe anche la questione del rinnovo di contratto che per ora non arriva. Chi gli sta vicino assicura che a Milano sta bene e che vuole rimanere in rossonero, ma la firma tarda ad arrivare perchè per il momento non sembra esserci accordo sull'ingaggio, con Theo che chiede di passare dagli attuali 4,5 milioni a 6,5-7 milioni di euro, dunque in linea con lo stipendio di Rafael Leao che è il più pagato della rosa milanista.