CorSera: "Tre punti per il primato. Milan, missione possibile"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Tre punti per il primato. Milan, missione possibile": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista del match di stasera dei rossoneri contro la Dinamo Zagabria. Con un successo, il Diavolo si porterebbe in vetta alla classifica del Girone E della Champions League. In avanti, Pioli si affiderà ancora una volta ad Olivier Giroud.