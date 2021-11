CorSera - Verso Atl.Madrid-Milan: la coppia di centrali di difesa sarà Kjaer-Romagnoli

Con ogni probabilità, Fikayo Tomori, alle prese con un problema all'anca, dovrà saltare anche il match di Champions League di mercoledì contro l'Atletico Madrid e per questo la coppia di difensori centrali per la trasferta in Spagna dovrebbe essere quella composta da Simon Kjaer e da Alessio Romagnoli. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera.