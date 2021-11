CorSera - Verso Atl.Madrid-Milan: Leao è uscito dolorante dal Franchi, pronto Krunic

Rafael Leao è uscito dolorante dalla sfida di sabato in casa della Fiorentina e per questo Stefano Pioli starebbe valutando la possibilità di non schierarlo in campo dal primo minuto stasera contro l'Atletico Madrid: se così fosse, a prendere il suo posto sulla fascia sinistra sarà Rade Krunic. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera.