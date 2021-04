CorSera - Verso Milan-Sassuolo: in dubbio Ibra, Theo, Calha e Bennacer. Verranno valutati stamattina

Torna l'emergenza infortuni in casa rossonera in vista del match di stasera contro il Sassuolo: in dubbio ci sono infatti quattro titolarissimi, cioè Ibrahimovic, Theo Hernandez, Bennacer e Calhanoglu. Come spiega il Corriere della Sera, tutti e quattro verranno valutati questa mattina a Milanello e successivamente Stefano Pioli deciderà se inserirli o meno nella lista dei convocati.