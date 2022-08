CorSera - Verso Milan-Udinese: in caso di forfait di Tonali, Krunic favorito su Pobega

MilanNews.it

Oggi gli esami a cui si sottoporrà Sandro Tonali diranno qualcosa in più sull'entità dell'infortunio al flessori rimediato contro il Vicenza. Come riporta il Corriere della Sera, in caso di forfait del numero 8 rossonero, per prendere il suo posto al fianco di Bennacer, Rade Krunic è al momento in vantaggio su Tommaso Pobega.