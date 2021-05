In vista del match di stasera in casa del Torino, Stefano Pioli darà fiducia a Brahim Diaz sulla trequarti dopo l'ottima prestazione dello spagnolo contro la Juventus. Come centravanti, non ci sarà l'infortunato Ibrahimovic, spazio dunque ad Ante Rebic, in gol domenica contro i bianconeri. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.